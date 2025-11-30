Petro pregunta a Trump «bajo qué norma» anuncia el cierre del espacio aéreo venezolano

Bogotá, 30 nov (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, preguntó a su homólogo estadounidense, Donald Trump, bajo qué norma del derecho internacional advirtió a pilotos y aerolíneas considerar cerrado el espacio aéreo venezolano y dijo que lo ocurrido va en contra de la soberanía nacional del país suramericano.

«Quiero saber ¿bajo que norma de derecho internacional un presidente de un país le puede cerrar el espacio aéreo a otra nación?», expresó Petro en un mensaje publicado en X, en el que dijo que hablaba como mandatario de Colombia y presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

El presidente estadounidense advirtió el sábado que las aerolíneas y los pilotos deben tener en cuenta que el espacio aéreo de Venezuela «permanecerá cerrado en su totalidad».

«A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención! PRESIDENTE DONALD J. TRUMP», reza el mensaje del mandatario publicado en su red social Truth, que no aclara ninguna circunstancia relacionada con el cierre.

En ese sentido, Petro respondió que le dice al mundo «que un espacio aéreo nacional no lo puede cerrar un presidente extranjero», pues de ser así «se acabó el concepto de soberanía nacional y el concepto de ‘derecho internacional'». EFE

