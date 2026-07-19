Petro presenta el retrato suyo que estará en la galería de expresidentes de Colombia

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Bogotá, 19 jul (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, presentó este domingo el retrato suyo que estará en la galería de exmandatarios de la Casa de Nariño, sede del gobierno, cuando deje el cargo el próximo 7 de agosto.

«Este cuadro quedará en el corredor de los presidentes de Colombia hasta que alguien lo quite», manifestó Petro en su cuenta de X.

La pintura muestra a Petro de cuerpo entero, vestido de blanco y con zapatos deportivos del mismo color, sentado en un sillón y con un lápiz en la mano izquierda, un gesto que suele repetir cuando habla desde el atril en sus discursos, rodeado por tres mariposas amarillas que representan la obra del nobel Gabriel García Márquez.

El mandatario lleva además en la muñeca dos de los símbolos que han marcado su imagen pública: una pulsera con los colores de la bandera de «guerra a muerte», asociada a un decreto emitido por Simón Bolívar en 1813 durante la independencia, y la cruz de Tau de madera, un símbolo franciscano de paz que usa desde hace años.

Detrás del sillón se ve una casa campesina con un cultivo que parece ser de café y, en el horizonte, las montañas bajo un cielo de arreboles.

Según Petro, ese cuadro «se pondrá en el momento que se ponga el cuadro del presidente negro Carlos (sic) Nieto y del presidente indígena General José María Melo», dos personajes históricos a los que suele aludir en sus discursos y cuyos retratos, sin embargo, tampoco ordenó incorporar a la galería de expresidentes durante su mandato.

El presidente negro al que alude Petro es Juan José Nieto, que gobernó la Confederación Granadina, uno de los nombres que tuvo la actual República de Colombia, por un periodo de menos de seis meses, entre el 25 de enero y el 18 de julio de 1861.

El mandatario indígena José María Melo fue un militar que se unió al ejército del Libertador Simón Bolívar, luchó en varias guerras de independencia en países de América del Sur y entre el 17 de abril y el 4 de diciembre de 1854 fue presidente de facto de la República de la Nueva Granada, creada tras la disolución de la Gran Colombia.

En el mensaje que acompaña el retrato, Petro señala que a quienes crean que valió la pena su Gobierno, les deja la fotografía «para que la guarden en su corazón». EFE

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(foto)