Petro preside por última vez el desfile militar del Día de la Independencia de Colombia

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Bogotá, 20 jul (EFE).- Colombia celebró este 20 de julio el Día de la Independencia con un desfile militar que fue presidido por última vez por el presidente saliente, Gustavo Petro, quien terminará su mandato el próximo 7 de agosto.

En el desfile, realizado por primera vez en Ciudad Bolívar, un populoso sector del sur de Bogotá, el mandatario, estuvo acompañado en la tarima de honor por la vicepresidenta Francia Márquez y por la ministra encargada de Defensa, Angélica Verbel.

Tras un minuto de silencio en memoria de los militares y policías caídos, y condecoraciones a mandos de las Fuerzas Armadas, el desfile comenzó con el tradicional paso de los veteranos de la Guerra de Corea (1950-1953), que por razones de edad cada año son menos.

La parada militar por los 216 años de la Independencia, que tuvo lugar el 20 de julio de 1810, reunió agrupaciones, integradas por 6.257 hombres y mujeres del Ejército, la Armada, la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), la Policía Nacional y otras unidades.

La tradicional revista aérea estuvo encabezada por 19 aeronaves, entre ellas los cazas Kfir de la Fuerza Aérea, que sobrevolaron el sur de Bogotá en formación, además de helicópteros de la Policía y el Ejército.

Miles de personas se apostaron desde primeras horas de la mañana a lo largo del recorrido para presenciar el desfile, caracterizado por los uniformes de gala de las distintas fuerzas, las bandas marciales y el paso sincronizado de las tropas, que este año llevó por primera vez la conmemoración de la Independencia al sur de Bogotá, uno de los sectores más populosos de la capital.

Al concluir la parada militar, Petro pronunciará en el mismo lugar su último discurso como jefe de Estado ante el pueblo, que será seguido de otra intervención por la tarde en el Capitolio Nacional, donde instalará el periodo de sesiones del Congreso elegido el pasado 8 de marzo. EFE

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