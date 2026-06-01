Petro presidirá una sesión de la ONU sobre el mantenimiento de la paz en Oriente Medio

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Naciones Unidas 1 jun (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, presidirá un debate del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el mantenimiento de la paz en Oriente Medio la próxima semana.

Así lo explicó este lunes la representante permanente de Colombia ante la ONU, Leonor Zalabata, durante una rueda de prensa para presentar sus prioridades durante la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad, que acoge este mes de junio.

La reunión ‘avanzando soluciones políticas en el Oriente Medio: mediación y diálogo para una paz duradera’ está prevista para el próximo 10 de junio.

«Este debate buscará promover una reflexión colectiva sobre la necesidad de privilegiar la diplomacia y las soluciones políticas frente a la expansión de los conflictos. Colombia viene a hablar de paz y no de guerra», explicó Zalabata.

Además, la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio Mapy, presidirá otra sesión durante la presidencia de su país en el Consejo de Seguridad.

En este caso, el debate estará centrado en la participación de las mujeres en los procesos de paz y tendrá lugar el 17 de junio.

«Destacará la importancia de la participación plena equitativa, igualitaria, segura y significativa de todas las mujeres en la prevención, mediación y construcción de paz», avanzó la representante ante la ONU.

El Consejo de Seguridad celebrará un tercer debate de alto nivel sobre la infancia y los conflictos armados y la protección de la educación de la niñez afectada por los conflictos, que se llevará a cabo el próximo 24 de junio.

Colombia acoge la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU en medio de sus elecciones presidenciales, a las que el presidente, Gustavo Petro, no puede concurrir por mandato constitucional.

Tras la primera ronda de los comicios, celebrada este domingo, el candidato izquierdista Iván Cepeda y el ultraderechista Abelardo de la Espriella se disputarán la presidencia en segunda vuelta el próximo 21 de junio. EFE

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