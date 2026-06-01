Petro presidirá una sesión del Consejo de Seguridad sobre la paz en Oriente Medio

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Naciones Unidas 1 jun (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, presidirá un debate del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el mantenimiento de la paz en Oriente Medio la próxima semana.

Así lo explicó este lunes la representante permanente de Colombia ante la ONU, Leonor Zalabata, durante una rueda de prensa para presentar las prioridades de su país durante la presidencia de turno del Consejo de Seguridad, que tiene lugar este mes de junio.

La reunión ‘Avanzando soluciones políticas en el Oriente Medio: mediación y diálogo para una paz duradera’ está prevista para el próximo día 10. EFE

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