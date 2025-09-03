The Swiss voice in the world since 1935

Petro propondrá en la ONU la creación de fuerza de paz para que entre a Palestina

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Bogotá, 2 sep (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, dijo este martes que en enero próximo, cuando su país entre a formar parte del Consejo de Seguridad de la ONU como miembro no permanente, propondrá la creación de una «fuerza armada de paz» para Palestina.

«Esa propuesta la llevaremos como Colombia, el país de Bolívar, al seno de la Asamblea de las Naciones Unidas», dijo Petro en una alocución por radio y televisión en la que explicó que Colombia debe hacer parte de esa fuerza.

Según el gobernante colombiano, «cualquier idea de paz Estados Unidos la bloquea» en el Consejo de Seguridad y, por eso, solo queda que «Naciones Unidas en Asamblea por mayoría vote la constitución de una fuerza armada de paz que entre a Palestina y en donde Colombia debe participar».

Colombia fue elegida en junio pasado por la Asamblea General de la ONU para ocupar, en representación de América Latina y el Caribe, un puesto rotatorio en el Consejo de Seguridad, un mandato de dos años que comenzará el 1 de enero de 2026.

Para Petro, la constitución de una «fuerza armada de paz» es una forma de «hacer respetar el derecho de la humanidad a exigir que se acabe el genocidio en Israel».

Colombia rompió relaciones diplomáticas con Israel en mayo de 2024 en rechazo a la ofensiva militar en Gaza donde 63.633 palestinos han muerto, la mayoría de los cuales son mujeres, niños y ancianos, según las autoridades de la Franja.

Petro es uno de los principales críticos latinoamericanos de esa guerra, a la que califica abiertamente de «genocidio», y ha respaldado las demandas contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por crímenes de guerra ante la Corte Penal Internacional (CPI).

El gobernante colombiano también aseguró hoy que las «bombas que caen en Gaza también caerán en Bogotá, en Caracas, en Quito y en Buenos Aires, a pesar de lo que piensen cada uno de sus presidentes».

Actualmente se abre una «guerra matemática» contra los «pueblos que no somos ricos en el mundo, que no compramos suficiente y que somos rebeldes en el sentido de que queremos una humanidad en paz y llena de vida», aseguró Petro. EFE

ocm/joc/rrt

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR