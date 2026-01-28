Petro propone en Panamá «un pacto por la vida y la libertad en las Américas»

Ciudad de Panamá, 28 ene (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, propuso este miércoles «un pacto fundamental por la vida y la libertad en las Américas», al intervenir en la segunda edición del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, que se celebra en Ciudad de Panamá.

«El pacto fundamental tiene dos conceptos: la libertad y la vida. Libertad integral es emanciparse la humanidad, la vida lo es todo. Por tanto, sin libertad y sin vida no existimos como seres humanos en ninguna parte del planeta», dijo.

El Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, bautizado como el Davos latinoamericano y organizado por el banco de fomento CAF, reúne a ocho mandatarios de la región con el objetivo de buscar nuevos caminos para su inserción en el escenario global.

Según Petro, esa propuesta de un pacto por la vida y la libertad se la planteará al presidente estadounidense, Donald Trump, en la reunión que mantendrán el 3 de febrero en Washington para limar asperezas en la relación bilateral tras un año de diferencias por asuntos como la política migratoria, la lucha contra el narcotráfico y la intervención de EE.UU. en Venezuela.

«Vamos a hablar con el presidente Donald Trump de libertad. A ver si el mensaje de Washington y de Bolívar se restablece y es la base de un pacto de las Américas por la vida y la libertad», expresó.

Unidad regional como centro de poder

Petro abogó también por «articular» la «diversidad» latinoamericana para construir ese pacto que debe ser un centro de poder regional.

«O nos dejamos despedazar en unidades y fragmentos o nos unimos de verdad y entonces seremos lo que somos, poder», manifestó Petro, quien dijo que espera que Trump lo entienda porque en Estados Unidos «también hubo un libertador, emancipador, con sus contradicciones, como todos nosotros, George Washington».

En su llamado a la unidad latinoamericana, el mandatario colombiano subrayó que «la libertad no se puede acallar con la amenaza» y por eso instó además al diálogo entre países hermanos.

«Debemos dialogar, no hacer la guerra ni entre nosotros ni con el mundo», dijo Petro, quien añadió: «Somos centro también de paz y de verdad».

En su discurso, dijo que otro tema para hablar con Estados Unidos es el potencial en energías limpias.

«América del Sur y el Caribe tienen cuatro veces más potencial de energías limpias que lo que en un año demanda la matriz energética de los Estados Unidos. Y ahí está la base de un pacto», manifestó.

En su opinión, «si se hace (un pacto) sobre el petróleo o el carbón como los europeos, vienen guerras mundiales», pero si se hace «sobre la vida y la libertad, entonces el modo de energía tiene que cambiar».

En el foro participan además los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino; Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; Bolivia, Rodrigo Paz; Ecuador, Daniel Noboa, y Guatemala, Bernardo Arévalo, además del primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

Los mandatarios, junto con representantes de organismos internacionales, debaten los principales desafíos y oportunidades de América Latina y el Caribe para construir, desde el diálogo, soluciones que impulsen el crecimiento, la inclusión y la competitividad, según CAF. EFE

