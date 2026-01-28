Petro propone en Panamá un pacto por la vida y la libertad en las Américas

Ciudad de Panamá, 28 ene (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, propuso este miércoles «un pacto fundamental por la vida y la libertad en las Américas», al intervenir en la segunda edición del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, que se celebra en Ciudad de Panamá.

«El pacto fundamental tiene dos conceptos: la libertad y la vida. Libertad integral es emanciparse la humanidad, la vida lo es todo. Por tanto, sin libertad y sin vida no existimos como seres humanos en ninguna parte del planeta», dijo Petro.

El Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, bautizado como el Davos latinoamericano y organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe – CAF, reúne a ocho dignatarios de América Latina y el Caribe con el objetivo de buscar nuevos caminos para la inserción de la región en el escenario global. EFE

