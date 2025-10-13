Petro propone reabrir diálogos con el ELN tras meses de ruptura y llama a «probar la paz»

Bogotá, 13 oct (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, propuso este lunes reanudar los diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), tras meses de ruptura total de las negociaciones por la escalada de violencia en el Catatumbo, zona limítrofe con Venezuela.

«Es hora de reiniciar los contactos con el ELN. Le respondo al señor Pablo Beltrán (segundo comandante del ELN y jefe del equipo negociador): pruebe la paz de Colombia», escribió el mandatario en X.

En una aparente comparación con la guerra de Gaza y la liberación hoy de los últimos 20 rehenes vivos que estaban en manos de Hamás, Petro agregó: «No se necesita destruir una ciudad entera y matar 70.000 personas para hacer un intercambio humanitario».

Las conversaciones con el ELN, que comenzaron en noviembre de 2022, fueron suspendidas por el Gobierno colombiano el pasado 17 de enero cuando Petro acusó al grupo de cometer «crímenes de guerra» en el Catatumbo, donde la violencia de una de las disidencias de las FARC causó cerca de un centenar de muertos y miles de desplazados.

En julio, el mandatario dio por «rotos» los diálogos al señalar que el ELN, guerrilla la que ha acusado de cambiar la revolución por el narcotráfico, «atacó a sangre y fuego a civiles de manera sistemática» en el Catatumbo, lo que a su juicio demostró la falta de voluntad de paz.

Hace unas semanas, un juzgado de Pasto, capital del departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador, condenó a 58 años y medio de prisión a la cúpula de esa guerrilla, incluido su jefe negociador, Israel Ramírez Pineda (alias Pablo Beltrán), por el asesinato de tres firmantes del acuerdo de paz de 2016 en ese departamento.

Petro también recordó que su Gobierno mantiene conversaciones con el Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país, con la intermediación del Ejecutivo de Catar, que actúa como garante de ese proceso.

Ambas partes firmaron el pasado 18 de septiembre en Doha un acuerdo para iniciar una etapa de «construcción de confianza» y un plan piloto de sustitución de cultivos ilícitos en los municipios de Mutatá, ubicado en Antioquia, y de Acandí, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía, en el departamento del Chocó, fronterizo con Panamá.

En estas zonas tiene fuerte presencia el Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y heredero de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). EFE

