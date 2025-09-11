The Swiss voice in the world since 1935

Petro rechaza resolución de la Eurocámara que acusa al Gobierno de incitar a la violencia

Bogotá, 11 sep (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, rechazó este jueves con dureza la resolución aprobada hoy por el Parlamento Europeo que condenó la violencia política en su país tras el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció hace un mes.

El texto aprobado por la Eurocámara señala que «algunas declaraciones incendiarias de figuras gubernamentales han contribuido a la incitación al odio y la inestabilidad» en Colombia.

«No es por el discurso de Petro que mataron al senador Uribe Turbay. Esos señores parlamentarios de derechas europeos, es una sinrazón. No es cierto. O los engañaron o no saben leer. No saben entender nuestro país», afirmó el mandatario en un acto oficial en el departamento del Cauca (suroeste). EFE

