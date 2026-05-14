Petro reivindica a la civilización amerindia tras declaraciones de Díaz Ayuso sobre México

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Bogotá, 14 may (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reinvidicó este jueves a la civilización amerindia al señalar que «existe desde hace 60.000 años», en respuesta a la afirmación de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de que «México no existió hasta que llegaron los españoles».

«Nuestra amerindia existe desde hace 60.000 años y nuestros primeros artistas pintaron murales por generaciones desde hace 30.000 años», escribió Petro en su cuenta de X en la que citó una publicación de EFE sobre la declaración este jueves de Díaz Ayuso en el pleno de la Asamblea de Madrid.

En ese recinto, la presidenta madrileña contestó a las críticas de la oposición a su gira de la semana pasada en México, que interrumpió anticipadamente denunciando un «clima de boicot» del que acusó a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y del que también ha responsabilizado al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Díaz Ayuso acusó a la izquierda española y mexicana de estar «retorciendo la Historia de España en México» en torno al mestizaje que se dio durante la época de la Conquista.

«Pregúntenle (a la presidenta mexicana) cuál es el pasado de México antes de que nos uniéramos en mestizaje», dijo la jefa del Ejecutivo regional madrileño en alusión a un ‘tzompantli’ o muro de cráneos maya que se excavó en Ciudad de México.

Petro añadió en su mensaje: «nuestros orfebres precolombinos de donde salió el tesoro Quimbaya que retiene España, hicieron obras de arte orfebres hace 3.000 años, en tiempos de los egipcios».

El Tesoro Quimbaya es una colección de 122 piezas arqueológicas precolombinas que fueron obsequiadas a España en 1893 y que reposan en el Museo de América de Madrid, cuya devolución reclama el Gobierno colombiano.

«Somos la civilización latinoamericana», concluyó el presidente colombiano en sus comentarios sobre la controvertida visita a México de la política conservadora española. EFE

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