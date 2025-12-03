Petro se reúne con el expresidente Zapatero en una cena en Bogotá

Bogotá, 3 dic (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, se reunió con el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) en una cena en la que participaron varios precandidatos presidenciales del Frente Amplio, coalición que aglutina al progresismo en Colombia de cara a las elecciones de 2026.

«Aquí saludo a mi amigo el expresidente español Rodríguez Zapatero», escribió Petro este miércoles en X, en una publicación acompañada de una fotografía donde aparecieron rodeados de otros dirigentes de la izquierda colombiana.

Entre los asistentes figuran varios aspirantes presidenciales como el exministro del Interior Juan Fernando Cristo, la exalcaldesa de Bogotá Clara López, el exsenador Roy Barreras y el exembajador de Colombia en Argentina Camilo Romero.

Igualmente participó el expresidente Ernesto Samper, quien es uno de los principales impulsores del Frente Amplio, al que ya se han sumado partidos progresistas como el Pacto Histórico, En Marcha y la Fuerza de la Paz, entre otros movimientos.

Las elecciones legislativas en Colombia serán el 8 de marzo de 2026 y las presidenciales se celebrarán el 31 de mayo, con una segunda vuelta el 21 de junio, en caso de ser necesaria.

La cena se celebró después de un encuentro nacional de fuerzas progresistas en el que Zapatero expresó su respaldo al Frente Amplio y destacó que esta alianza será «esperanza» para Colombia en los próximos comicios.

El expresidente español reivindicó que el Frente Amplio debe buscar «abolir todas las discriminaciones, permitir una igualdad real», porque «no hay nada más poderoso para cambiar la vida de tanta gente» que eso. EFE

