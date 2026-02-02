Petro se verá con Trump en la Casa Blanca para intentar pasar la página del desacuerdo

4 minutos

Bogotá, 2 feb (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, tendrá este martes en Washington la que quizás sea la cita más importante de su mandato cuando acuda a la Casa Blanca para una reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, con el fin de pasar la página de un año tormentoso en la relación bilateral.

Colombia y Estados Unidos tienen una estrecha relación basada en la dinámica comercial y la cooperación en seguridad y lucha contra las drogas, pero desde que comenzó el segundo mandato de Trump, en enero de 2025, viven en crisis por las diferencias entre los dos mandatarios sobre la política migratoria, la guerra contra el narcotráfico y la intervención de EE.UU. en Venezuela, entre otros asuntos.

Los desacuerdos llegaron al punto de que a mediados de septiembre pasado Washington sacó a Colombia de la lista de países que cumplen sus obligaciones en la lucha contra el narcotráfico, la llamada ‘certificación’; días después le retiró el visado a Petro y el 24 de octubre el Departamento del Tesoro lo incluyó, junto a personas de su círculo, en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida como ‘Lista Clinton’.

«Es una reunión clave, fundamental, determinante, no solo de mi vida personal, sino de la vida de la humanidad», dijo Petro el pasado martes en un discurso al referirse al encuentro de mañana con Trump, a quien espera hablar, «de tú a tú» y proponer una alianza energética con «energías limpias», un tema al cual no es muy sensible el mandatario anfitrión.

El encuentro de ambos, después de un año de críticas y comentarios ofensivos de parte y parte, y cuando a Petro le quedan solo seis meses en el cargo, fue acordado en una llamada telefónica que tuvieron el pasado 7 de enero para rebajar la tensión en un momento en que todo parecía ir a peor.

A esa presión contribuyó la captura en Caracas cuatro días antes del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y las insinuaciones hechas semanas atrás por Trump de que el mandatario colombiano podría ser el «siguiente».

«Tenemos muchas razones para lograr un pacto por la vida en todas las Américas y ojalá en el mundo y ojalá dentro de Colombia, que es lo que más nos interesa», manifestó Petro el domingo antes de viajar a Washington a donde partió con «optimismo» y de donde dijo que espera volver «con buenas noticias».

Agenda variada

Los resultados de la reunión son motivo de especulación en la opinión pública colombiana y van desde la petición de Petro a Trump para que le retire de la ‘Lista Clinton’, en la que fue incluido junto con su esposa, Verónica Alcocer; su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, y el ministro de Interior, Armando Benedetti, hasta una eventual solicitud de Washington para que apoye sus planes para Venezuela.

Colombia y Venezuela comparten una frontera de 2.219 kilómetros en la que operan grupos guerrilleros y de narcotraficantes que son una fuente de inestabilidad para los dos países, por lo que analistas como el excanciller Julio Londoño Paredes consideran que Trump podría pedir a Petro apoyo para sus acciones en Venezuela.

En vista de que Colombia celebrará elecciones presidenciales el próximo 31 de mayo, con una previsible segunda vuelta el 21 de junio, los analistas no descartan que Trump le pida a su interlocutor garantías de transparencia y de no intervención en favor del candidato oficialista.

En cuanto a la lucha contra el narcotráfico, uno de los asuntos centrales de la reunión, la directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Gloria Miranda, que acompaña al presidente en Washington, dijo a EFE que confía en que el mandatario podrá mostrar ante Trump, «con cifras contundentes», que su Gobierno está comprometido con ese objetivo.

«La expectativa es seguir fortaleciendo esas relaciones históricas que han tenido Colombia y Estados Unidos y contarle al presidente de los Estados Unidos de manera directa cuál es la perspectiva de este Gobierno en materia de lucha contra el narcotráfico y sustentar con cifras la posición que nosotros tenemos», afirmó Miranda.

Además de la crucial reunión con Trump, el mandatario colombiano, que recibió un visado especial para este viaje, tendrá en su agenda en Washington actividades «orientadas al diálogo político, académico y comunitario» hasta el jueves, cuando regresará a Bogotá, según Presidencia. EFE

joc/jga/rcf

(Foto)