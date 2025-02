Petro sobre deportados de EEUU: Primero llegan sin esposas y después hablamos de negocios

Bogotá, 4 feb (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó este martes que los migrantes deportados de EE.UU. deben llegar a su país sin estar esposados y que una vez esto ocurra se hablará de negocios, al tiempo que le dijo a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que su Gobierno no se arrodilla «por la mercancía».

«Trump cree que nos arrodillamos por la mercancía, él cree que somos como él. ¡Ojo! Nosotros somos diferentes, no somos él, podemos entendernos sí, no estoy diciendo que no, tiene que entender la diferencia. El progresismo pone la persona por encima de la mercancía. Primero llegan sin esposas y después hablamos de negocios, no al contrario», expresó Petro en un consejo de ministros.

El pasado 26 de enero Petro no aceptó la llegada de dos aviones de EE.UU. con migrantes deportados porque venían esposados.

Eso desencadenó una crisis diplomática que escaló al punto de que Trump ordenó la imposición de aranceles del 25 % a todos los productos colombianos, además de otras sanciones de viaje y migratorias, y Petro contestó con una medida arancelaria similar.

Ese mismo día por la noche los dos gobiernos llegaron a un acuerdo por el que Colombia, según la Casa Blanca, aceptó «todos los términos del presidente Trump, incluida la aceptación sin restricciones de todos los ilegales extranjeros de Colombia retornados desde Estados Unidos, incluidos en aviones militares, sin limitaciones o retrasos», pero la tensión persiste en la relación bilateral.

Por eso el mandatario colombiano insistió este martes en que su «Gobierno no se arrodilla» y «sigue un principio internacional», que es «la vida» porque «Colombia es el corazón del mundo y por tanto debe ser una potencia mundial de la vida».

«¿Nos arrodillamos ante el petróleo, ante el poder del petróleo? ¿No nos damos cuenta de lo que somos? ¿Se nos olvidó (el Libertador Simón) Bolívar, que creyó que esto íbamos a ser una gran potencia más allá de Colombia porque precisamente éramos exuberantes? (…) Yo no me arrodillo», afirmó Petro.

También invitó a América Latina a que «en vez de defender la mercancía», defienda «a la persona».

El Gobierno de Trump ha emprendido una campaña en contra de los más de 11 millones de migrantes indocumentados en EE.UU., tildándolos de «criminales» y prometiendo llevar a cabo la mayor campaña de deportación en la historia de ese país. EFE

