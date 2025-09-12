The Swiss voice in the world since 1935

Petro sobre juicio a Bolsonaro: «todo golpista debe ser condenado»

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Bogotá, 11 sep (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, respaldó este jueves la condena dictada por la Corte Suprema de Brasil contra el expresidente Jair Bolsonaro, a 27 años y tres meses de prisión, por liderar un complot golpista.

«Todo golpista debe ser condenado. Son las reglas de la democracia», escribió Petro en X sobre la sentencia contra el líder ultraderechista y varios de sus exministros y mandos militares, acusados de intentar perpetuarlo en el poder tras su derrota electoral frente a Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.

El mandatario colombiano respondió así a la reacción del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, que rechazó la decisión del Supremo brasileño y advirtió que Estados Unidos «responderá a la caza de brujas» contra Bolsonaro.

El fallo en Brasil, inédito por ser la primera condena a un expresidente por intento golpista, responsabilizó a Bolsonaro de usar las estructuras del Estado para promover un plan que incluyó campañas de desinformación, amenazas a las instituciones y, finalmente, los ataques del 8 de enero de 2023 contra las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema.

Petro, quien mantiene una estrecha relación con Lula, ya había condenado en el pasado la asonada bolsonarista de 2023 y ahora volvió a alinearse con la defensa de la institucionalidad democrática en Brasil. EFE

