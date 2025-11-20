Petro tacha de «arbitraria» descertificación de Colombia por EE.UU. en la lucha antidrogas

Bogotá, 19 nov (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, tachó este miércoles de «arbitraria» la decisión de Estados Unidos de retirar a su país de la lista de naciones que hacen lo suficiente en la lucha contra las drogas porque, explicó, el crecimiento de los cultivos de coca en los últimos años tiende a estabilizarse o incluso a reducirse.

«La tasa de crecimiento de cultivos de hoja de coca en Colombia en mi gobierno tiende a descender. Tiende a estabilizarse, diría yo. Esperamos que se vuelva negativa», manifestó Petro en una alocución al país en la que abordó el problema de las drogas y el conflicto armado.

El mandatario mostró unos gráficos de la Policía colombiana sobre «vigilancia satelital de los cultivos de hoja de coca» que consideró «interesantes para entender qué ha pasado y lo arbitrario, entre otras cosas, de las medidas tomadas contra Colombia como la de descertificación» por parte de EE.UU. en septiembre pasado. EFE

