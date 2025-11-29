Petro tacha de «desmoralizante» anuncio del indulto de Trump a un expresidente hondureño

2 minutos

Bogotá, 29 nov (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, tachó este sábado de «desmoralizante» el anuncio de su homólogo estadounidense, Donald Trump, de indultar al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022), condenado en 2024 en Estados Unidos por tres cargos de narcotráfico y armas.

«Indultar un narcotraficante es desmoralizante para quienes hemos arriesgado la vida luchando contra el narcotráfico», expresó Petro en un mensaje publicado en X.

Trump anunció que concederá «un total y completo indulto al expresidente Juan Orlando Hernández, quien ha sido tratado (..) muy severamente y muy injustamente».

Hernández llegó extraditado en abril de 2022 a Estados Unidos, donde en marzo de 2024 lo sentenciaron a 45 años de prisión por tres cargos de narcotráfico y armas, más cinco años de libertad vigilada.

Al expresidente centroamericano lo acusaron de haber recibido dinero del ‘Chapo’ Guzmán para financiar fraudes electorales a cambio de participar en una conspiración que introdujo más de 500 toneladas de cocaína en el país.

En ese sentido, el jefe de Estado colombiano manifestó que «Trump dijo que le gustaría destruir ‘fábricas de cocaína'» y defendió que su Gobierno destruye «un promedio de nueve laboratorios por día».

«Invito al presidente Trump a visitar mi país y nos vamos juntos a destruir fábricas de cocaína. Podrá mirar y sentir en persona la lucha contra el narcotráfico», añadió Petro.

Colombia y Estados Unidos viven una escalada de tensiones diplomáticas que comenzó en enero con la llegada del presidente estadounidense, Donald Trump, a la Casa Blanca y se agravó en los últimos meses por diferencias entre ambos líderes en la lucha contra el narcotráfico.

Trump acusó a Petro, como a su homólogo venezolano, de ser un líder del narcotráfico, y por esos supuestos vínculos fue sancionado e incluido, junto a varios allegados, en la llamada ‘Lista Clinton’, mientras EE.UU. intensifica su ofensiva militar en aguas del Caribe y el Pacífico contra embarcaciones presuntamente dedicadas al tráfico de drogas, un operativo que desde septiembre acumula más de 80 muertes. EFE

jga/pddp