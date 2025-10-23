Petro tacha de «ejecuciones extrajudiciales» los ataques de EE.UU. a lanchas

1 minuto

Bogotá, 23 oct (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, calificó este jueves de «ejecuciones extrajudiciales» los ataques de las fuerzas militares estadounidenses a lanchas en el Caribe y el Pacífico, que supuestamente llevaban drogas, y reiteró que su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, lo ha «calumniado» y ha «insultado a Colombia».

«Este tipo de maniobras (bombardeos a lanchas) rompe el derecho internacional. Estados Unidos en estas acciones está cometiendo ejecuciones extrajudiciales», dijo Petro en una rueda de prensa con medios internacionales en la Casa de Nariño, sede del Gobierno, un día después de que EE.UU. anunciara dos nuevos ataques, esta vez en el Pacífico, cerca de la costa colombiana.

Petro afirmó además que Trump lo ha «calumniado y ha insultado a Colombia». El inquilino de la Casa Blanca lo tachó ayer de «matón y un mal tipo» y lo acusó de fabricar «muchas drogas», en medio de la escalada de tensiones entre Washington y Bogotá por la guerra contra las drogas. EFE

