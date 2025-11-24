Petro tacha de «falsos» informes sobre presuntas infiltraciones de disidencias en Ejército

Bogotá, 24 nov (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este lunes que son «falsos» los «supuestos informes de inteligencia» que vinculan a un general del Ejército y a un alto funcionario del servicio de inteligencia con las disidencias de las FARC comandadas por alias Calarcá.

«Puedo afirmar que las versiones de supuestos informes de inteligencia sobre (el general Juan Miguel) Huertas y (el funcionario Wilmar Mejía) Wimer (sic) son falsos», escribió Petro en X, tras un inusual silencio desde anoche, cuando Noticias Caracol reveló una supuesta infiltración de las disidencias de las FARC en el Ejército y un presunto apoyo de ese grupo a su campaña presidencial de 2022.

El mandatario sostuvo que estos «supuestos informes de inteligencia» son un intento de «querer purgar a las personas» que lo ayudaron «a identificar oficiales del Ejército corruptos». No obstante, la investigación periodística citada no habla de informes de inteligencia, sino de comunicaciones entre alias Calarcá y sus subordinados sobre presuntos vínculos con agentes de seguridad del Estado. EFE

