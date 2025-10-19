Petro urge a la Fiscalía a actuar ante ataque de EE.UU. a supuesta narcolancha colombiana

2 minutos

Bogotá, 18 oct (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, pidió este sábado a la Fiscalía «actuar de inmediato» ante la posibilidad de que una supuesta narcolancha atacada en septiembre por Estados Unidos en el mar Caribe fuera colombiana, y propuso que los familiares de las víctimas se asocien con los de Trinidad y Tobago para «iniciar acciones judiciales en la justicia» estadounidense.

«Alerta a la fiscalía general de la Nación. Le solicito actuar de inmediato», escribió Petro en la red social X, donde compartió una noticia de la estatal RTVC que señala que la lancha bombardeada el pasado 16 de septiembre en el Caribe era colombiana y que el ataque «se habría producido en aguas colombianas».

Petro también pidió a la Fiscalía «otorgar protección inmediata a los familiares víctimas y asociarlas, si quieren, a las víctimas de Trinidad Tobago para iniciar acciones judiciales en el mundo y en la justicia de los EE.UU.».

El mandatario precisó que la embarcación bombardeada «tenía un motor arriba en señal de daño y estaba apagada, presumiblemente estaba en aguas colombianas, y quien estaba allí era un pescador de toda la vida: Alejandro Carranza, que no ha vuelto a su casa».

Horas antes, Petro anunció que las autoridades colombianas recibieron al sobreviviente del ataque que las fuerzas armadas estadounidenses llevaron a cabo el jueves pasado contra un submarino que presuntamente transportaba fentanilo en el mar Caribe, en el que también sobrevivió un ecuatoriano.

La Administración de Trump ha hundido al menos seis embarcaciones en aguas caribeñas desde agosto, cuando inició un amplio despliegue militar con el argumento de combatir el narcotráfico cerca de las costas de Venezuela, dejando cerca de 30 muertos.

Trump justificó estas operaciones al afirmar que su país se encuentra en un «conflicto armado» contra los carteles de las drogas.

En los últimos meses, Petro ha elevado el tono frente a Trump por las diferencias en torno a la política migratoria, la lucha contra las drogas y el apoyo estadounidense a Israel. Estas tensiones se agudizaron a finales de septiembre, cuando EE.UU. decidió revocarle el visado.

Durante esas fechas, en la apertura del octogésimo período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, el presidente colombiano sostuvo que la guerra contra las drogas era en realidad una estrategia de los poderosos que «necesitan violencia para dominar a Colombia y América Latina». EFE

