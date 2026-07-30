Petro viajará el viernes a Cuba en última visita al exterior antes de terminar su mandato

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Bogotá, 30 jul (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, viajará este viernes a La Habana para reunirse con su homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel, una semana antes de terminar su mandato de cuatro años, informaron este jueves fuentes oficiales.

«Va a Cuba mañana en visita oficial», dijo a EFE una fuente de Presidencia, según la cual el mandatario permanecerá en la isla caribeña dos días.

Petro, primer jefe de Estado de izquierda de Colombia y muy cercano a Cuba, dejará la Presidencia el próximo 7 de agosto, cuando asumirá su sucesor, el ultraderechista Abelardo de la Espriella. EFE

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