Petro vincula su suspensión con De la Espriella: «Están extorsionado al Gobierno»

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Naciones Unidas, 10 jun (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, vinculó este miércoles la decisión de su suspensión provisional como mandatario con el candidato ultraderechista, el abogado Abelardo de la Espriella, y denunció que se trata de un intento de «extorsionar al Gobierno».

El mandatario aseguró que «el abogado» de Gloria Arizabaleta, la presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, que ordenó la suspensión, «es el abogado de Abelardo de la Espriella, cuya oficina ya se sabe a quien ha defendido».

Sin embargo, algunos medios señalaron que Hollman Ibáñez, como se llama el letrado, estuvo vinculado al despacho de abogado del candidato ultraderechista.

Petro reconoció que la congresista, que es miembro del Pacto Histórico, el mismo partido que él, en el ejercicio de sus derechos parlamentarios al igual que al resto de miembros de la comisión.

Aun así, aseguró que «están extorsionando al Gobierno», razón por la que, según dijo, ha hablado con los ministros que han recibido las peticiones de la comisión.

«Peticiones que se han transformado en extorsión, como estar haciendo que si no se cumplen esas peticiones, mi soberanía como presidente… se me saca del puesto, se me encarcela…», apuntó.

El mandatario defendió su inocencia al asegurar que no ha hecho «intervenciones políticas» y aseveró que se ha violado la ley colombiana, llegando a apuntar a un proceso en la Corte Suprema.

Preguntado por si considera que se trata de un «autoatentado», Petro afirmó que es «un atentado de otro que sí quiere hacer un autoatentado, pero para ganar las elecciones».

Arizabaleta extendió la orden hasta el próximo 21 de junio a las 16:00 hora local (21:00 GMT), cuando cierren las urnas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales entre De la Espriella y el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico. EFE

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