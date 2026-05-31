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Petro vota en las elecciones en las que se escogerá a su sucesor para el periodo 2026-2030

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Bogotá, 31 may (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, votó este domingo en la primera vuelta de las elecciones en las que se escogerá a su sucesor para el periodo 2026-2030, que comenzará el próximo 7 de agosto.

Tras asistir al acto protocolario de apertura de las elecciones en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, Petro se trasladó al puesto de votación instalado en el Capitolio Nacional a donde llegó acompañado por su hija Antonella, varios de sus ministros y otros funcionarios, y depositó la papeleta en la urna. EFE

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