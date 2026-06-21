Petro vota por última vez como presidente para elegir a su sucesor

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Bogotá, 21 jun (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, votó este domingo por última vez como jefe de Estado en las elecciones en las que se escogerá a su sucesor para el periodo 2026-2030 y aseguró que no se quedará ni un segundo más en el cargo el próximo 7 de agosto, cuando asumirá quien gane hoy.

Petro depositó su voto en el puesto instalado en el Capitolio Nacional, en el centro de Bogotá, a donde llegó en compañía de sus hijas Sofía y Antonella, y de su ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio, después de asistir en la Plaza de Bolívar a la apertura protocolaria de las elecciones. EFE

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