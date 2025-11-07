Petrobras admite que puede postergar algunas inversiones debido al bajo precio del crudo

2 minutos

Río de Janeiro, 7 nov (EFE).- Petrobras puede postergar algunas inversiones para los próximos años debido al bajo nivel actual de los precios del crudo, admitió este viernes el director financiero de la petrolera brasileña, Fernando Malgarejo, en rueda de prensa.

«Definiremos en algunos días el plan de negocios para los próximos cinco años y analizaremos la capacidad de financiación y el nivel de confianza de cada proyecto, pero es posible que posterguemos inversiones de proyectos aún no contratados dependiendo del nivel de los precios del Brent», admitió el ejecutivo.

Melgarejo aclaró que los precios del crudo por ahora no han provocado atrasos en proyectos ya contratados o en marcha, y que la empresa invirtió hasta septiembre 14.000 millones de dólares de los 18.500 millones de dólares previstos para este año.

El actual plan quinquenal de la empresa prevé que las inversiones serán elevadas a 19.600 millones de dólares en 2026, el 80 % de los cuales destinados a exploración y explotación, pero ese valor puede ser revisado en el plan que será anunciado el 27 de noviembre próximo, afirmó.

En caso de una presión «muy grande» de los precios del crudo sobre los resultados de la compañía, las inversiones no contratadas para los próximos años serán postergadas, admitió.

Petrobras informó la víspera que, pese al bajo nivel de los precios del crudo en los mercados internacionales, obtuvo un beneficio neto de 6.030 millones de dólares en el tercer trimestre, con un crecimiento del 2,7 % frente al mismo período de 2024.

Melgarejo aclaró que el ese aumento de las ganancias obedeció principalmente al incremento de la producción, que le permitió a la empresa registrar un récord de exportaciones, ya que el precio del Brent cayó desde 80,18 dólares el barril en el tercer trimestre del año pasado hasta 69,07 dólares en el mismo período de este año.

«La caída de los precios afecta a todo el sector, tanto doméstico como internacional, y ha sido un gran desafío», dijo el ejecutivo de Petrobras, empresa controlada por el Estado brasileño pero con acciones negociadas en las bolsas de Sao Paulo, Nueva York y Madrid. EFE

cm/mp/cpy