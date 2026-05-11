Petrobras gana 5.647 millones de euros en el primer trimestre de 2026, un 7,2 % menos

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São Paulo, 11 may (EFE).- La petrolera estatal brasileña Petrobras informó este lunes de que obtuvo un beneficio de 32.663 millones de reales (unos 5.647 millones de euros) en el primer trimestre de 2026, un 7,2 % menos que en el mismo periodo del año pasado.

Por otro lado, el beneficio trimestral de la empresa, controlada por el Estado pero con acciones en las bolsas de Brasil, Nueva York y Madrid, tuvo un aumento del 109 % si se compara con el trimestre inmediatamente anterior.EFE

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