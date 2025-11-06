Petrobras gana 6.000 millones de dólares en el tercer trimestre en un leve mejora anual

1 minuto

São Paulo, 6 nov (EFE).- La petrolera estatal brasileña Petrobras anunció este jueves que obtuvo un beneficio neto de 32.705 millones de reales en el tercer trimestre (unos 6.027 millones de dólares), un 0,5 % más que en el mismo periodo del año pasado.

Las ganancias trimestrales de la mayor empresa del país también supusieron un aumento del 22,7 % respecto al resultado del trimestre anterior.EFE

