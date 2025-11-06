Petrobras gana 6.000 millones de dólares en el tercer trimestre en una leve mejora anual

2 minutos

São Paulo, 6 nov (EFE).- La petrolera estatal brasileña Petrobras anunció este jueves que obtuvo un beneficio neto de 32.705 millones de reales en el tercer trimestre (unos 6.027 millones de dólares), un 0,5 % más que en el mismo periodo del año pasado.

Las ganancias trimestrales de la mayor empresa del país también supusieron un aumento del 22,7 % respecto al resultado del trimestre anterior.

El director financiero de la compañía, Fernando Melgarejo, atribuyó el beneficio al aumento de la producción de crudo, gracias al cual se pudo compensar la caída en los precios internacionales, con un retroceso del barril de Brent de 11 dólares en los últimos 12 meses.

«Petrobras está generando resultados financieros positivos y retorno a sus accionistas, incluso ante un nuevo nivel de precios del petróleo», dijo en declaraciones citadas en el informe el directivo, quien también apuntó a una mejora en la eficiencia de las operaciones.

La petrolera, controlada por el Estado pero cuyas acciones se negocian en las bolsas de São Paulo, Nueva York y Madrid, produjo en el tercer trimestre un promedio diario de 4,54 millones de barriles de crudo y gas equivalente, un 17,3 % más que en mismo periodo del año pasado.

Por otro lado, Petrobras reportó una facturación de 127.906 millones de reales (unos 23.900 millones de dólares), lo que representó una caída del 1,3 % respecto al tercer trimestre de 2024.

Las inversiones, a su vez, alcanzaron los 5.510 millones de dólares, un crecimiento del 24,3 % interanual, y en su mayoría fueron destinadas al desarrollo de la producción.

En cuanto al Ebitda ajustado (beneficio operacional ajustado), este fue de 63.913 millones de reales (unos 11.940 millones de dólares), con un leve aumento del 0,4 % respecto al mismo periodo del año pasado.

La deuda bruta de la compañía hasta finales de septiembre llegó a los 70.711 millones de dólares, con una subida del 3,9 % frente a junio.

Petrobras consiguió hace unas semanas un permiso ambiental del Gobierno para empezar a explorar un yacimiento marítimo frente a la costa amazónica, un área delicada desde el punto de vista ambiental pero que es la principal apuesta de la petrolera para aumentar la producción en el futuro.EFE

jmc/gpv

(foto)