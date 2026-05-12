Petrobras prevé garantizar la autosuficiencia de Brasil en combustibles en 2030

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Río de Janeiro, 12 may (EFE).- La petrolera brasileña Petrobras elevará su producción de combustibles en los próximos cinco años para garantizar que Brasil alcance la autosuficiente en gasolina y diésel en 2031, afirmó este martes la presidenta de la mayor empresa del país, Magda Chambriard.

La ejecutiva dijo en una rueda de prensa que la empresa tenía planeado elevar su producción de diésel hasta 330.000 barriles diarios en 2030, con lo que alcanzaría el 85 % de la demanda nacional, pero que, ante la fuerte subida de los precios provocada por la guerra en Irán, decidió hacer esfuerzos adicionales para alcanzar el 100 %.

«Nuestro cálculo ahora es que alcanzaremos una producción de diésel de 500.000 barriles diarios en 2031, lo que nos garantizará la autosuficiencia», afirmó Chambriard, quien aclaró que la empresa también elevará su producción de gasolina hasta atender toda la demanda del país.

Brasil, importante exportador de petróleo crudo, importa actualmente cerca del 30 % del diésel que consume y del 10 % de la gasolina.

La fuerte subida de los precios de los combustibles causada por la guerra obligó a Petrobras a elevar el precio interno del diésel, combustible del que es más dependiente, pero hasta ahora no ha aumentado el de la gasolina.

La presidenta de la empresa estatal, que tiene acciones negociadas en las bolsas de São Paulo, Nueva York y Madrid, afirmó que para atender la demanda de los combustibles en momentos de alta volatilidad de los precios, la empresa elevó su producción en las refinerías.

«Estamos trabajando con carga máxima en las refinerías. En abril estábamos operando con un 97,6 % de la capacidad de las refinerías, el mayor nivel desde diciembre de 2014, pero en mayo ya estamos usando más del 100 % de la capacidad», dijo.

Para aumentar la actual producción, Petrobras viene ampliando la capacidad de sus refinerías.

La principal expansión está prevista en la Refinería Abreu e Lima, en el estado de Pernambuco (noreste) y en donde, para 2028, está prevista la entrada de una segunda línea de producción, que elevará el refino desde 150.000 hasta 300.000 barriles de diésel diarios.

La producción también aumentará con el aumento de la capacidad de la refinería Duque de Caxias mediante su integración con el Complejo de Energías Boaventura.

Chambriard dijo igualmente que Petrobras está negociando la posible compra de la refinería de Matarife, ubicada en el estado de Bahía y que la estatal privatizó en el Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022).

«Es un negocio que seguimos evaluando y que nos da más confianza de que en cuatro o cinco años alcanzaremos la autosuficiencia», afirmó en la misma rueda de prensa el director de Procesos Industriales de Petrobras, William França. EFE

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