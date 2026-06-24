Petrobras y Pemex se alían para explorar proyectos en el Golfo de México

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El gigante petrolero brasileño Petrobras y la mexicana Pemex acordaron el martes explorar proyectos conjuntos de petróleo y gas, especialmente en el Golfo de México.

Las empresas anunciaron la firma de un memorando de entendimiento de dos años, en momentos en que Pemex intenta revertir años de deudas asfixiantes y producción en caída libre.

Petrobras es reconocida mundialmente por su experiencia en la extracción de reservas de petróleo en aguas profundas, poco exploradas del lado mexicano del Golfo de México.

Del lado de Estados Unidos, el Golfo es un importante centro de producción de petróleo y gas en alta mar.

«Estamos interesados en la exploración en el Golfo de México mexicano», dijo en un comunicado la presidenta de Petrobras, Magda Chambriard.

El director general de Pemex, Juan Carlos Carpio Fragoso, dijo que el pacto abre la posibilidad de «optimizar y aumentar la producción en aguas profundas».

Fragoso fue nombrado en mayo director de Pemex, que también lidia con las consecuencias de un enorme derrame de petróleo a principios de este año y con la rebaja de su calificación crediticia.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo en mayo que su «amiga», la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum, lo había llamado para pedir ayuda de Petrobras «para explorar petróleo en aguas profundas en el sur de México».

Lula ha tenido una relación cambiante con el presidente estadounidense, Donald Trump, y enfatizó la importancia de la integración política en la región.

«Formemos una asociación con Pemex y vayamos al Golfo de México a ver si nuestro amigo Trump se va a meter con Petrobras explorando en aguas a 2.500 metros de profundidad», afirmó entonces.

Lula ha sido blanco de críticas de ambientalistas por impulsar la exploración petrolera en su país mientras asume un papel de liderazgo mundial en la lucha contra el cambio climático.

En particular, apoyó la controvertida exploración petrolera de Petrobras cerca de la desembocadura del río Amazonas, que comenzó el año pasado.

Mariana Andrade, coordinadora de Océanos de Greenpeace Brasil, declaró a la AFP en abril que los planes de exploración petrolera en aguas profundas en el Golfo de México era «una apuesta que la crisis climática no nos permite hacer».

Destacó que el Golfo de México fue escenario de uno de «los mayores desastres medioambientales de la historia» en 2010, cuando una plataforma de la petrolera británica BP explotó y causó un enorme derrame de petróleo.

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