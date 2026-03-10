Petroecuador alza en 12% ingresos por comercialización de hidrocarburos en enero y febrero

Quito, 10 mar (EFE).- La empresa pública de petróleo de Ecuador, Petroecuador, informó este martes que registró más de 1.199 millones de dólares por la comercialización de derivados de hidrocarburos, con lo que incrementó en 12,28 % los ingresos en los dos primeros meses de 2026, respecto al mismo período de 2025.

Durante este período, Petroecuador distribuyó más de 594.962.575 millones de galones de combustibles, entre ellos Súper Premium 95, Extra, Diésel Premium, Diésel 2, Jet A1, Avgas y combustibles para pesca artesanal; también comercializó 396.041.073 millones de kilogramos de Gas Licuado de Petróleo (GLP).

Estos volúmenes permitieron atender la demanda de los segmentos automotriz, industrial, aéreo, naviero nacional e internacional y pesca artesanal.

En el caso del GLP, la distribución cubrió los sectores doméstico, industrial, vehicular y agroindustrial, garantizando el suministro oportuno en todo el territorio nacional, indicó en un comunicado.

El año pasado, el Gobierno de Daniel Noboa eliminó el subsidio al diésel y estableció una serie de compensaciones temporales para los sectores directamente afectados por la medida. La eliminación del subsidio provocó una serie de protestas lideradas por el movimiento indígena, que se concentraron en la provincia andina de Imbabura.

El gerente de Comercialización Nacional de Petroecuador, Paulo Paredes, resaltó que «uno de los objetivos de la empresa estatal es continuar mejorando los ingresos por la comercialización de hidrocarburos».

Actualmente, Petroecuador cuenta con una infraestructura estratégica que permite garantizar el abastecimiento nacional, con 14 sucursales ubicadas en las terminales y depósitos de combustibles; dos sucursales ubicadas en los aeropuertos de Quito y Guayaquil respectivamente.

Además, 60 centros de distribución de combustibles para los segmentos automotriz y pesca artesanal; seis depósitos de GLP; un depósito de almacenamiento en el Aeropuerto de Manta, así como la red de estaciones de servicio afiliadas que aseguran la oportuna entrega y distribución interna de derivados en todo el país, señaló. EFE

