Petroecuador declara emergencia en la refinería más importante del país tras incendio

2 minutos

Quito, 5 mar (EFE).- La petrolera estatal de Ecuador, Petroecuador, declaró este jueves la situación de emergencia en la refinería de Esmeraldas, la más importante del país, por un plazo máximo de 60 días, tras el incendio registrado el pasado domingo en las bombas de carga de una de sus unidades.

La empresa pública emitió una resolución para hacer efectiva la declaratoria y la gerente de la entidad, María Daniela Conde, confirmó a los medios ecuatorianos que esta regirá solo en las zonas que fueron afectadas por las llamas.

La resolución oficial establece «declarar en situación de emergencia la Refinería de Esmeraldas y sus áreas de influencia directa».

El fuego se produjo en las bombas de carga de la Unidad Sevia y provocó la paralización parcial de las operaciones y afectaciones en equipos, aunque no dejó personas heridas.

Petroecuador indicó que tras el incidente se activó de inmediato el Plan de Emergencias y Contingencias del centro refinador y que el evento fue controlado a las 21:35 hora local (02:35 +GMT), unas dos horas después de que prendiera.

Como medida preventiva, las operaciones de la refinería fueron suspendidas temporalmente mientras se realizan labores de control y evaluación técnica para retomar las actividades con seguridad.

El incendio ocurrió casi un mes después de otro registrado el 30 de enero en una piscina del área externa del complejo, que no afectó las operaciones ni la productividad, aunque provocó el vertido de una pequeña cantidad de hidrocarburo en un río.

En mayo del año pasado se produjo otro incendio de grandes proporciones en esta refinería, lo que obligó a declararla también en emergencia para agilizar las reparaciones y dejó fuera de funcionamiento la planta hasta julio, cuando sus operaciones se reanudaron progresivamente.

La Refinería de Esmeraldas es el mayor polo de procesamiento de crudo de Ecuador y tiene capacidad para procesar hasta 110.000 barriles de petróleo por día.

Es alimentada por los oleoductos que transportan el petróleo extraído de los pozos de la Amazonía, y su producción está destinada tanto para abastecimiento interno como para la exportación a través de buques petroleros. EFE

