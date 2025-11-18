Petrolera argentina YPF obtiene préstamo de un grupo de bancos por 700 millones de dólares

2 minutos

Buenos Aires, 18 nov (EFE).- La petrolera YPF, controlada por el Estado argentino, obtuvo un préstamo por 700 millones de dólares otorgado por un grupo de entidades bancarias, entre ellas las españolas Santander y BBVA, informaron este martes las firmas involucradas en la operación.

Los fondos, que YPF aplicará a la prefinanciación de exportaciones, fueron otorgados por BBVA, Santander, Itaú Unibanco y el Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (Bladex).

«Esta operación refleja el fuerte compromiso de las instituciones financieras internacionales con el desarrollo del sector energético argentino, al facilitar mecanismos de financiación que promueven la inversión productiva, la generación de divisas y el crecimiento de las exportaciones», indicaron BBVA y Santander en un comunicado.

YPF, cuyas acciones cotizan en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York, es la mayor productora de hidrocarburos de Argentina y cuenta con activos por 29.569 millones de dólares y un patrimonio neto de 11.634 millones de dólares, de acuerdo al último balance de la compañía, correspondiente al tercer trimestre de 2025.

Los esfuerzos de la petrolera se enfocan en Vaca Muerta, la colosal formación de hidrocarburos no convencionales descubierta por YPF en 2011 y que constituye la segunda mayor reserva mundial de ‘shale’ gas y la cuarta más grande de petróleo no convencional.

YPF inició y actualmente lidera el desarrollo masivo de Vaca Muerta, que ya aporta más de la mitad del crudo y del gas que produce Argentina y que ha permitido al país revertir el déficit de su balanza energética.

La empresa está inmersa en multimillonarios proyectos en sociedad con otras petroleras para exportar por vía marítima petróleo y gas licuado extraídos de Vaca Muerta. EFE

nk/enb