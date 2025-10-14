Petrolera GeoPark invertirá 14,5 millones de dólares en la reserva argentina Vaca Muerta

2 minutos

Buenos Aires, 14 oct (EFE).- La petrolera colombiana GeoPark invertirá 14,5 millones de dólares en un plan piloto para un área dentro de la enorme formación de hidrocarburos no convencionales Vaca Muerta, en el suroeste de Argentina, informaron este martes fuentes oficiales.

La inversión será destinada al área Puesto Silva Oeste, en la provincia de Neuquén (suroeste).

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, firmó este martes un decreto por el cual autoriza a la petrolera argentina Pluspetrol a ceder a GeoPark el 100 % de su participación en la concesión de explotación de hidrocarburos en Puesto Silva Oeste y en la concesión de transporte de gas natural desde el Puesto Silva Oeste hasta el gasoducto Neuba II.

El decreto establece que GeoPark tendrá la concesión de Puesto Silva Oeste por un plazo de 35 años.

«La concesión de explotación no convencional otorgada incluirá un plan piloto con objetivo a la formación Vaca Muerta con una inversión prevista de 14,5 millones de dólares y un plazo de tres años», indicó el Gobierno de Neuquén en un comunicado.

Este plan implica la perforación, terminación y puesta en producción de un pozo con rama horizontal de 2.500 metros y 42 etapas de fractura.

En el caso de que, después de ocho meses de la puesta en marcha de este pozo, el perfil de producción sea el adecuado, GeoPark se comprometió a perforar hasta dos pozos más.

Además de la inversión en el plan piloto, la compañía abonará a la provincia de Neuquén cuatro millones de dólares como bono de infraestructura y 362.500 dólares en concepto de responsabilidad social empresarial.

En septiembre pasado, GeoPark, cuyas acciones se cotizan en la Bolsa de Nueva York, suscribió un acuerdo para adquirir el 100 % de la participación de Pluspetrol en los bloques de Loma Jarillosa Este y Puesto Silva Oeste, ambos en Vaca Muerta.

Vaca Muerta, con centro en Neuquén, es la segunda mayor reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo de este tipo, y se encuentra en etapa de creciente desarrollo masivo. EFE

nk/pd/jrg