Petrolero ruso con 100.000 toneladas de crudo llega a Cuba, según autoridades rusas

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Moscú, 30 mar (EFE).- El petrolero ‘Anatoli Kolodkin’ con 100.000 toneladas de crudo arribó este lunes a Cuba, según informó el Ministerio de Transporte de Rusia, en lo que es el primer cargamento de petróleo que llega a la isla en los últimos tres meses.

«En estos momentos el barco espera su descarga», señala el comunicado reproducido por la agencia Interfax, después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, diera el visto bueno a llegada del suministro de petróleo ruso.EFE

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