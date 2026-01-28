Petroleros atacados por Ucrania no integraban ninguna flota fantasma, según Kazajistán

Astaná, 28 ene (EFE).- Los petroleros atacados por drones ucranianos hace dos semanas en el mar Negro no formaban parte de ninguna flota fantasma, según informó este miércoles el ministro de Energía kazajo, Erlan Akkenzhénov.

«Estos petroleros no pertenecían a ninguna flotilla ‘gris’, por llamarla de alguna forma. No estaban bajo restricciones, ni formaban parte de ninguna lista negra», comunicó a la prensa tras intervenir ante el Parlamento de la república centroasiática.

Según Kazajistán, los dos petroleros atacados en enero en las cercanías del KTK no sólo no formaban parte de la flota fantasma rusa, que navega exportando petróleo eludiendo las sanciones internacionales, sino que se podrían haber identificado.

Los petroleros se encontraban «a casi 140 kilómetros de la bahía de Novorossíisk», donde se encuentran las instalaciones del KTK, en el momento del ataque.

El 13 de enero la empresa petrogasífera kazaja KazMunayGaz denunció el ataque de un dron ucraniano contra petroleros que esperaban en el mar Negro para ser cargados con fuel.

Según la empresa, «el buque ‘Matilda’ fue arrendado por la empresa Kazmortransflot», filial de KazMunayGaz.

El ministro de Energía kazajo también comunicó que a causa de los ataques contra la infraestructura relacionada con el KTK el país «dejó de exportar alrededor de 3,8 millones de toneladas de petróleo».

El funcionamiento del consorcio se restableció y «opera actualmente a plena capacidad», a lo que añadió que esperan dos nuevas unidades de carga marítima, que vendrán de Emiratos Árabes Unidos en un mes y que requerirán otros 40 días para su instalación.

El consorcio agrupa importantes compañías de Kazajistán, Estados Unidos, Rusia y varios países europeos, por lo que acusó en noviembre a Ucrania de «atacar los intereses de los países participantes».

«Queremos subrayar que se trata del tercer ataque contra una estructura exclusivamente civil y protegida por el derecho internacional. Anteriormente fueron atacadas la estación de bombeo Kropótkinskaya y las oficinas de KTK en Novorossíisk», denunciaron.

En 2024 el oleoducto transportó más de 63 millones de toneladas de petróleo.

El oleoducto, de 1.551 kilómetros, transporta hasta dos tercios de la exportaciones de crudo de Kazajistán, así como el crudo de los yacimientos rusos en la zona del Caspio. EFE

