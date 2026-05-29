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Petroperú reporta un beneficio neto de 208,4 millones de dólares en primer tercio del 2026

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Lima, 29 may (EFE).- La petrolera estatal peruana Petroperú cerró el primer tercio del año con un beneficio neto de 208,4 millones de dólares, un resultado que contrasta con los 197 millones de pérdidas que tuvo en el mismo periodo del 2025, según informó este viernes la compañía pública.

Este superávit para Petroperú se dio en momentos donde el Gobierno de Perú busca una reestructuración de los activos de la compañía y ha autorizado que la empresa acceda a una línea de crédito internacional de hasta 2.000 millones de dólares para garantizar su operatividad en el corto plazo, debido a la aguda crisis.

El EBITDA (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) fue de 395 millones de dólares en el primer cuatrimestre del año, de acuerdo a la información proporcionada por Petroperú.

La empresa estatal aseguró que «este desempeño refleja el impacto positivo de las medidas implementadas para optimizar la cadena de valor y el sistema de abastecimiento, así como una gestión más eficiente de inventarios y costos».

«En ese marco, los costos de ventas se redujeron en un 45,4 % al cierre de abril de 2026, contribuyendo a la mejora del resultado financiero de la empresa», sostuvo la petrolera en su comunicado.

Petroperú reportó pérdidas acumuladas por 468 millones de dólares en 2025, que representaron el 54,5 % de su patrimonio, y con una caída de ventas del 2,5 % respecto a 2024. EFE

fgg/mmr/sbb

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