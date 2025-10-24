Petroquímica Braskem anuncia inversión millonaria para ampliar operación en Río de Janeiro

1 minuto

São Paulo, 24 oct (EFE).- La brasileña Braskem, la mayor petroquímica de América Latina y una de las más grandes del mundo, confirmó este viernes que invertirá 4.200 millones de reales (aproximadamente 779 millones de dólares) para ampliar sus operaciones en su central de Río de Janeiro.

La empresa, cuyo control es compartido por el grupo Novonor (antiguo Odebrecht) y la petrolera Petrobras, informó -en un comunicado enviado al mercado- que prevé un aumento de 220.000 toneladas de etileno por año, lo que se traduciría a volúmenes equivalentes al del polietileno.

Sin embargo, Braskem aclara que la implementación del proyecto, previsto para concluir a fines de 2028, está condicionada a la obtención de financiamiento.

Este anuncio forma parte del plan de transformación develado por la compañía a principios de año y busca aumentar su competitividad mediante el uso de gas en su matriz de materias primas para la producción de polietileno.

Con plantas en Brasil, Estados Unidos, Alemania y México, Braskem es la sexta mayor petroquímica del mundo y lidera la producción mundial de biopolímeros y la de resinas termoplásticas en América. EFE

