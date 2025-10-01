Petros Mavromichalis asume como nuevo embajador de la Unión Europea en Uruguay

2 minutos

Montevideo, 1 oct (EFE).- El griego Petros Mavromichalis entregó este miércoles sus cartas credenciales al presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, como nuevo embajador de la Unión Europea (UE) en el país suramericano, en una ceremonia en el Palacio Estévez de Montevideo con la presencia del canciller Mario Lubetkin.

Nacido en Atenas, Mavromichalis arribó a Uruguay en septiembre de este año para ocupar el lugar que dejó el italiano Paolo Berizzi, quien trabajó en Montevideo entre 2021 y 2025.

Con una maestría en Derecho Internacional y Derecho Europeo por la London School of Economics y otra maestría en Derecho Empresarial y Derecho Internacional Público por la Université de Strasbourg, el nuevo embajador trabajó para la Comisión Europea en diferentes puestos desde el año 1994 y para el Servicio Europeo de Acción Exterior desde 2012.

Asimismo, según detalla la web de la Delegación de la Unión Europea en Uruguay, también fue embajador de la UE en Suiza y Liechtenstein de 2020 a 2025 indica que dicho bloque.

Por otro lado, Berizzi habló en un encuentro artístico y agradeció la oportunidad de haber podido trabajar en Uruguay.

«Qué suerte tuvimos de poder vivir aquí y, en mi caso, de poder trabajar aquí. Yendo a Cancillería o en otras instituciones, no me pareció que estuviese encontrando contrapartes, sino compañeros, tan grande era el entendimiento, la sintonía de valores entre nosotros», dijo.

También recordó el cierre de las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea.

«Lograr que se cierren las negociaciones y se anuncie eso aquí en Montevideo en diciembre del año pasado fue algo histórico, inesperado y muy prometedor. Entre los dos bloques nos acercamos aún más», puntualizó. EFE

