Pezeshkian: la amenaza de Trump de atacar infraestructuras es “un signo de desesperación”

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Teherán, 10 jun (EFE).- El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó este miércoles que las amenazas del mandatario estadounidense Donald Trump de atacar las infraestructuras iraníes son “un signo de desesperación” y no una demostración de poder.

“Las infraestructuras críticas son el sustento de la población de una nación. Amenazar con atacarlas —desde las redes de transporte hasta los sectores de la electricidad y el agua— no es una demostración de poder, sino un signo de desesperación ante la determinación de una nación”, dijo en X Pezeshkian.

El presidente iraní aseguró que su país “se mantendrá firme ante cualquier presión o amenazas gracias a los conocimientos y la experiencia de sus especialistas, así como a la unidad y la solidaridad nacional”.

Trump aseguró este miércoles que su país atacará hoy nuevamente «con dureza» a Irán después de los bombardeos que efectuó en la víspera en represalia por el derribo de un helicóptero y de que Teherán asegurara que revisará la continuación de las negociaciones.

El presidente estadounidense insinuó en una entrevista con la Fox que podría atacar infraestructuras iraníes.

Trump afirmó que «estaban cerca» de sellar el acuerdo y reprochó que Irán atacara el helicóptero, lo que ha desencadenado nuevos enfrentamientos en la peor escalada desde que se firmó el alto el fuego, el pasado 8 de abril.

Por su parte, Irán respondió atacando objetivos militares estadounidenses en Jordania, Kuwait y Baréin, y aseguró que revisará la continuación de las negociaciones con Estados Unidos tras estos últimos bombardeos. EFE

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