Pezeshkian advierte de destrucción de «las normas jurídicas globales» con la actual guerra

1 minuto

Redacción internacional, 20 mar (EFE).- El presidente iraní, Masud Pezeshkian, advirtió este viernes de la destrucción de «las normas jurídicas globales» en la actual guerra por las acciones de Israel y Estados Unidos.

En un mensaje en X, Pezeshkian denunció que Israel se caracteriza por «el terrorismo de Estado», pero que la agresión estadounidense contra Irán y el asesinato de Alí Jameneí «sientan un precedente en las disputas internacionales que destruirá las normas jurídicas globales».

«Si el mundo no se mantiene firme, las consecuencias serán devastadoras», alertó el presidente de Irán.

Los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán han acabo con la vida de numerosos dirigentes iraníes, entre ellos el líder supremo Jameneí, y el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo este jueves en una rueda de prensa que Irán, tras veinte días de campaña militar, «ya no tiene capacidades para enriquecer uranio ni misiles balísticos».

Netanyahu aseguró que Israel está «ganando e Irán está siendo diezmado», señalando lo que describe como un daño significativo a las capacidades militares de Teherán. EFE

mv/rrt