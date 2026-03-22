Pezeshkian afirma que las amenazas fortalecen a Irán y advierte de una respuesta firme

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Teherán, 22 mar (EFE).- El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, afirmó este domingo que las amenazas contra la integridad territorial de su país “solo fortalecen” la unidad nacional y advirtió de que responderá con firmeza a cualquier acción militar en su contra.

“Las amenazas y el terror no hacen más que reforzar nuestra unidad”, escribió Pezeshkian en X, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, declarara en su cuenta de Truth Social “la muerte de Irán”.

Pezeshkian dijo que su país afrontará “con firmeza las amenazas delirantes en el campo de batalla”, también en referencia al ultimátum de anoche de Trump, quien dio un plazo de 48 horas a Irán para que abra totalmente el estrecho de Ormuz, advirtiendo que, de lo contrario, atacaría las centrales eléctricas del país persa.

“La ilusión de borrar a Irán del mapa muestra desesperación frente a la voluntad de una nación que hace historia”, respondió el mandatario iraní, quien afirmó que el estrecho de Ormuz “está abierto a todos, excepto a quienes violan nuestro territorio”.

Las autoridades militares y políticas de Irán amenazaron este domingo a EE.UU. con cerrar “completamente” el estrecho de Ormuz y destruir los intereses económicos de Washington y las infraestructuras energéticas en Oriente Medio en caso de un ataque contra sus centrales eléctricas. EFE

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