Pezeshkian asegura defender «cada centímetro» de Irán en medio de nueva escalada con EEUU

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Teherán, 14 jul (EFE).- El presidente iraní, Masud Pezeshkian, aseguró este martes que Irán defenderá «cada centímetro» de su territorio, en medio de una creciente escalada con Estados Unidos y después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara haber eliminado la mayor parte de las capacidades militares de la República Islámica.

«Defenderemos cada centímetro de nuestra patria con nuestras acciones», declaró Pezeshkian a la televisión estatal, en un contexto de aumento de las tensiones entre ambos países, después de que, según medios iraníes, Estados Unidos lanzara ataques contra el sur del territorio iraní tras las ofensivas de Teherán contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz.

Irán, por su parte, ha respondido con el lanzamiento de misiles y drones contra objetivos estadounidenses en la región.

«Su retórica continúa, pero la pregunta es: ¿han alcanzado sus objetivos en el campo de batalla?», cuestionó el mandatario iraní.

Las declaraciones de Pezeshkian se producen después de que Trump afirmara que Estados Unidos había atacado «con mucha fuerza» a Irán y había eliminado «casi toda» su capacidad militar.

Los ataques estadounidenses contra las ciudades iraníes de Bandar Abás, Bushehr y Abadán continuaron este martes después del mediodía, según medios iraníes, que informaron del impacto de varios proyectiles sin ofrecer detalles sobre los daños causados ni sobre posibles víctimas.

Esta mañana, el Ejército iraní aseguró que las Fuerzas Armadas no cederán «ni un ápice» sobre el estrecho de Ormuz, afirmando que el paso marítimo «nunca será reabierto mediante la guerra, la agresión o los ataques de Estados Unidos». EFE

ash/pcc