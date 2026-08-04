Pezeshkian asegura que Irán no busca ampliar la guerra

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Teherán, 4 ago (EFE).- El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, aseguró este martes que su país no busca ampliar el conflicto con Estados Unidos, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, volviera a insistir en que hay negociaciones en curso con Irán.

«Defendemos nuestro territorio, pero no buscamos una escalada de la guerra ni prolongar el conflicto», afirmó Pezeshkian durante un discurso en la inauguración de un proyecto sanitario de apoyo a las familias, según informó la agencia Tasnim.

El mandatario también llamó a fortalecer la cohesión interna para impedir que «el enemigo» pueda «dividir y destruir» a la sociedad iraní.

«Debemos trabajar para construir, en las actuales circunstancias, una sociedad que no despierte la codicia del enemigo, en la que no pueda intervenir ni sea capaz de dividirla y destruirla», aseveró.

Trump insistió en la noche del lunes en que su país mantiene negociaciones con Irán, pese a que Teherán lo negara horas antes, una postura que el republicano calificó de «hipócrita».

«Estamos dialogando y lo hacemos a petición de Irán, con el respaldo de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Catar, además de otros países (…) Todos querían dar una última oportunidad a este proceso. Es una última oportunidad. Es la última ocasión que tiene (Irán) para firmar un buen documento», advirtió Trump, un día después de suspender los ataques contra infraestructuras energéticas iraníes para retomar las conversaciones.

Ayer, el viceprimer ministro y ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, invitó al ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, a visitar Islamabad «a la mayor brevedad posible», con el objetivo de reactivar los diálogos de paz.

Irán y Estados Unidos firmaron el pasado 17 de junio un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra y abrir un proceso de paz de dos meses, bajo la mediación de Pakistán y Catar.

Sin embargo, a principios de julio Teherán y Washington reanudaron los ataques cruzados, lo que llevó a Irán a declarar cerrado el estratégico estrecho de Ormuz y a Trump a ordenar el restablecimiento del cerco naval contra las costas iraníes. EFE

ash/jlp