Pezeshkian felicita a Mojtaba Jameneí y dice que su liderazgo abre «una nueva era» a Irán

2 minutos

Redacción Internacional, 9 mar (EFE).- El presidente iraní, Masud Pezeshkian, felicitó este lunes al nuevo líder supremo de la República Islámica de Irán, Mojtaba Jameneí, y afirmó que su designación marca «una nueva era de honor y autoridad» para el país.

En un mensaje difundido por medios iraníes, Pezeshkian destacó la elección como «la encarnación de la voluntad» de la comunidad musulmana «de fortalecer la unidad nacional», y es una «fortaleza» que hace al país resistente frente a los complots de sus adversarios.

La Asamblea de Expertos, integrada por 88 miembros, eligió al ayatolá Seyed Mojtaba Jameneí, como sucesor de su padre y líder mártir de la Revolución Islámica, el ayatolá Alí Jameneí, fallecido recientemente en el contexto de la guerra con Estados Unidos e Israel.

El mandatario destacó, además, el papel del anterior líder supremo, a quien atribuyó haber preservado el sistema político iraní y elevado la Revolución Islámica.

Pezeshkian expresó su confianza en que, bajo el nuevo liderazgo, la República Islámica alcanzará «un brillante horizonte de independencia sostenible, progreso científico y tecnológico y desarrollo integral».

En las últimas horas, Pezeshkian ha sido blanco de críticas en Irán después de que se disculpara ante los países de la región afectados por ataques en el marco de la guerra con EE.UU. e Israel y afirmara que no serían agredidos si Washington no utilizaba su territorio para operaciones militares contra la República Islámica.

Ante las críticas, Pezeshkian, afirmó que la política de buena vecindad de su país no niega su derecho a defenderse de las agresiones de Estados Unidos e Israel.

«No hemos atacado a nuestros países amigos y vecinos, más bien hemos atacado bases militares estadounidenses e instalaciones en la región», escribió en la red social X, donde insistió en que las operaciones iraníes se dirigen contra objetivos que considera origen de las acciones militares contra Irán y que, por ello, son «objetivos legítimos».

Desde que Israel e Irán comenzaron los ataques contra Irán el pasado 28 de febrero, Irán ha atacado objetivos militares y bases de Estados Unidos en los países del Golfo Pérsico pero también embajadas y edificios. EFE

