Pezeshkian insta a reanudar internet y garantizar justicia en los casos de detenidos

Teherán, 19 ene (EFE).– El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, hizo un llamamiento a levantar las restricciones al internet global, después de 11 días de desconexión, y a tratar con “precisión y justicia” los casos de las personas detenidas durante las protestas antigubernamentales.

“Dada la necesidad de facilitar las actividades de los negocios en línea y de reducir las restricciones de comunicación, recomendé al señor Ali Larijani (secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional) que el corte de internet se levante lo antes posible”, afirmó Pezeshkian en una reunión del gabinete, según informó la agencia IRNA a última hora del domingo.

Irán cortó el 8 de enero todas las comunicaciones y el internet global al agudizarse ese día las protestas, que habían comenzado el 28 de diciembre en Teherán por el deterioro de la situación económica, pero que pronto se expandieron por todo el país con gritos de “Muerte a la República Islámica” y “Muerte a Jameneí”.

En paralelo al corte de internet global, se llevó a cabo un gran despliegue de fuerzas de seguridad para reprimir las manifestaciones, lo que se ha saldado, según ONG iraníes opositoras en el exilio, con la muerte de más de 3.400 personas y 19.000 detenciones.

En cuanto a los detenidos, Pezeshkian subrayó que aquellos que no hayan tenido un papel fundamental en los “actos considerados terroristas” deben ser tratados con “clemencia islámica y moderación”.

“En los casos de las personas detenidas en relación con los recientes acontecimientos debe primar la máxima precisión y justicia”, afirmó el presidente iraní, que, sin embargo, advirtió que “los cabecillas y responsables de asesinatos y de los ataques violentos deben responder ante los mecanismos judiciales y de seguridad correspondientes, sin que se permita indulgencia alguna”.

Las autoridades iraníes han denunciado reiteradamente que elementos terroristas vinculados a Estados Unidos e Israel se infiltraron en las manifestaciones ciudadanas y fueron los responsables de las muertes.

El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, reconoció el sábado la muerte de “varios miles de personas” durante las protestas que han sacudido el país en las últimas semanas y culpó de ello al presidente estadounidense, Donald Trump, afirmando que fueron un “complot” de EE.UU. con el objetivo de “devorar a Irán”.

En este sentido, el portavoz del Poder Judicial iraní, Asghar Jahangir, prometió el domingo “fuertes castigos” para los que incitaron a la violencia en las protestas.

Tras ejercer mano dura contra las manifestaciones, especialmente los días 8 y 9 de enero, Irán ha vivido una semana de calma, por lo que restableció ayer el funcionamiento de los SMS dentro del país, unos días después de que se hayan reactivado las llamadas internacionales, aunque solo de salida; el internet global, sin embargo, sigue desconectado. EFE

