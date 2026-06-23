Pezeshkian parte hacia Pakistán para abordar las negociaciones con EE.UU.

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Teherán, 23 jun (EFE).- El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, partió a Pakistán este martes para una visita de un día en la que abordará con las autoridades paquistaníes las negociaciones con Estados Unidos y la aplicación de la hoja de ruta de 60 días pactada con Estados Unidos en Suiza.

“La visita que comienza hoy, además de agradecer la cooperación del Gobierno de Pakistán, tiene como objetivo continuar el camino para asegurar que todos los artículos del memorando se implementen completamente y se pongan en práctica los términos firmados”, afirmó Pezeshkian antes de abordar el avión en el aeropuerto de Mehrabad de Teherán hacia Islamabad.

El mandatario iraní indicó que la implementación del memorando de entendimiento firmado entre Irán y EE.UU. la semana pasada podría contribuir a reducir muchos de los problemas existentes en Oriente Medio- y a reforzar la estabilidad y la seguridad regional.

El Ministerio de Exteriores de Pakistán informó esta madrugada en un comunicado que el primer ministro del país, Shebhaz Sharif, se reunirá con Pezeshkian para coordinar la aplicación de la hoja de ruta de 60 días pactada con Estados Unidos en Suiza, tras una reunión de alto nivel celebrada el domingo entre las partes en Suiza.

Pakistán es junto a Catar mediadores en el proceso que llevó al acuerdo entre Irán y Estados Unidos, y que abrió el pasado fin de semana en Bürgenstock (Suiza) la primera ronda de conversaciones sobre el memorando de entendimiento pactado.

Sharif calificó este lunes de exitosa esa primera ronda negociadora. EFE

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