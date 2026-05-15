Pianista venezolana Montero reivindica en Nueva York la tradición clásica española

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Nueva York, 14 may (EFE).- La pianista venezolana Gabriela Montero regresó este jueves a los escenarios de Nueva York con un recital dedicado a la música clásica española y a su influencia en compositores europeos, en el que también reivindicó tanto la improvisación como sus raíces culturales latinoamericanas.

Montero actuó en la sala 92NY, un prestigioso punto de referencia de la música clásica en el barrio del Upper East Side, con un programa que recorrió desde Domenico Scarlatti y Antonio Soler hasta Enrique Granados, Isaac Albéniz y Franz Liszt, y que cerró con la monumental ‘Rapsodia española’.

Antes del concierto, la pianista, nacida en Caracas y residente en Barcelona, explicó a EFE que concibió el repertorio como «un puente» entre distintas épocas y autores «atravesados por el espíritu español».

«Pensé que era un buen momento para enfocarme en el repertorio español y la influencia de la música española en otros compositores como Scarlatti, Chopin o Liszt», indicó la intérprete, que llevaba varios años centrada principalmente en autores rusos.

El recital incluyó piezas poco habituales de la pianista catalana Alicia de Larrocha, así como obras de Frederic Mompou y Chopin, en un programa que destacó por su virtuosismo.

Montero, célebre por su técnica, defiende la improvisación como una tradición histórica de la música clásica -algo que quedó reflejado en las últimas piezas del concierto- y no como una ruptura moderna.

«Dicen que lo que yo hago es muy novedoso, cuando realmente soy la más anticuada de todos los músicos clásicos», aseguró, y agregó que «la improvisación viene de la época de Bach, Beethoven, Mozart o Liszt».

A su juicio, el mundo académico comienza ahora a abrirse más a la espontaneidad sobre el escenario y a «romper barreras estrictas y rígidas» que dominaron el siglo XX.

La pianista también destacó el valor simbólico de presentar en Nueva York un programa que también repasó la herencia latinoamericana, especialmente en una ciudad marcada por las comunidades migrantes.

«Vivimos una época donde debemos celebrar quiénes somos y de dónde venimos», señaló Montero, que recordó además la diáspora venezolana repartida por el mundo tras décadas de crisis política y económica.

La artista, que desde hace años mantiene una postura muy crítica con el chavismo, se refirió también a la incertidumbre que atraviesa Venezuela.

«Tengo mucha fe en María Corina Machado, a quien admiro muchísimo, pero lo que queremos todos es poder regresar a casa y vivir en democracia», sostuvo la pianista.

Ganadora del Premio Internacional Beethoven y del Grammy Latino al mejor álbum clásico, Montero ha combinado su carrera musical con el activismo en defensa de los derechos humanos. EFE

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