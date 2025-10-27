Piastri: «Ha sido una carrera difícil»

Redacción deportes, 26 oct (EFE).- El australiano Oscar Piastri (McLaren), que, al acabar quinto este domingo perdió el liderato del Mundial de Fórmula Uno en favor de su compañero, el inglés Lando Norris, ganador del Gran Premio de Ciudad de México, declaró en el Autódromo Hermanos Rodríguez que para él «fue una carrera difícil».

«Ha sido una carrera difícil. Notaba que teníamos buen ritmo; pero fue increíblemente difícil usarlo con el tren del DRS, al quedar atrapado en aire sucio, lo que fue una lástima», manifestó Piastri, de 24 años, con nueve victorias -siete de ellas este año- y 24 podios en la categoría reina, que sólo pudo avanzar dos posiciones desde la séptima que ocupaba en parrilla y que ahora suma 356 puntos, uno menos que su compañero.

«Logramos progresar algo; y aprendí mucho, también. Nos llevaremos las lecturas positivas a Brasil», comentó el campeón de Melbourne, que ahora supera en 35 puntos al cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), tercero en el Mundial y que este domingo acabó en esa posición en México. EFE

