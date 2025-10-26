Piastri: «No fue la calificación que buscaba»

Redacción deportes, 25 oct (EFE).- El australiano Oscar Piastri (McLaren), líder del Mundial de Fórmula Uno, que sale séptimo este domingo en el Gran Premio de Ciudad de México, el vigésimo del campeonato, declaró en el Autódromo Hermanos Rodríguez que la de este sábado «no fue la calificación que buscaba».

Piastri, de 24 años, con nueve victorias -siete de ellas este año- y 24 podios en la categoría reina, lidera el Mundial con 346 puntos, catorce más que su compañero, el inglés Lando Norris; que este domingo sale desde la ‘pole’ en la capital mexicana y que, de repetirse los puestos de este sábado, le arrebataría el primer puesto en el certamen.

«No tenía ritmo a lo largo de todo este fin de semana y eso se prolongó también durante la calificación», comentó el campeón de Melbourne, que acabó octavo la cronometrada principal, pero avanzó un puesto en parrilla gracias a la sanción del español Carlos Sainz (Williams).

«Hay bastante distancia hasta la primera curva mañana; así que veremos qué podemos aprender esta noche y qué podemos hacer para desbloquear el ritmo», comentó el australiano, que arranca asimismo dos puestos por detrás del cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), tercero en el Mundial; al que supera en 40 puntos en la general. EFE

arh